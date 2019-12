Bottas: kaotasin 2018. aastal F1 sarja vastu armastuse

Lõppenud hooaeg oli Bottasele aga positiivseks süstiks, karjääri parim hooaeg lõppes küll teise kohaga, aga see oli soomlase sõnul vägagi tähtis aasta: «Kui mul oleks olnud sarnane aasta nagu 2018 oli, poleks Mercedes minuga jätkanud. See oli mulle tervikuna väga tähtis, et sellise korraliku hooaja tegin.»