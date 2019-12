Leclerc tahab heidelda meistritiitli nimel, kuid mitte Hamiltoni või Verstappeniga, vaid...

«Ausalt öeldes arvasin, et see tuleb minu jaoks väga keeruline hooaeg, eriti seepärast, et mu meeskonnakaaslaseks on neljakordne maailmameister. See oli suur väljakutse. Kuid nägin seda kui suurt võimalust ja haarasin sellest kinni,» lausus Leclerc väljaandele Gazzetta dello Sport.