Jürgen Klopp kiitis väsinud hoolealuseid pärast ajaloolist MM-i võitu

Ajapikku on Biitlite linna esindustiim silma paistnud võitudega, mis vormistatakse alles kohtumise viimastel minutitel või sekunditel. Antud turniiri jooksul juhtus see kahel korral - poolfinaalis skooris Roberto Firmino vaid loetud sekundid enne lõpuvilet ning sama mees oli täpne ka finaali 99. minutil. «Ilmselgelt ei vaja me hiliseid väravaid, kui ometi on need vajalikud. Poisid on viimastel kuudel palju arenenud ja neis on tekkinud usk, et 90. minuti jooksul võib kõike juhtuda, eilses kontekstis kehtis see 120 minuti kohta,» sõnas endine Dortmundi Borussia juhendaja, kes siirdus Inglismaale 2015. aastal. «Väärisime seda võitu, sest olime seekord parem meeskond.»