Rovanperä viib vana armu põnevas kohas viimast korda tiirule

Nimelt osaleb 19-aastane soomlane sel nädalavahetusel Ungaris Hungaroringil peetaval Szilveszter rallil. Tegu on selle aasta WRC2 Pro klassi võitja viimase võistlusega R5 autos.

Szilveszter ralli koosneb kokku kuuest kiiruskatsest, millel on kogupikkust 53 kilomeetrit. Ralli sõidetakse laupäeval ja pühapäeval.

«2019. aasta on lõppemas, kuid sõidame tänavu kaasa veel ühe ralli,» kinnitas Rovanperä oma osalust. «Kavatseme rallit nautida ning teha korraliku sõu, sest see on viimane ralli Fabia R5 autoga enne uut väljakutset.»