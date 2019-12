Noorte karikavõistlustel jõudsid esikolmikusse koguni kümme erinevat klubi

«Eriti uhke olen ma C-klassi noormeeste kolmanda koha üle, sest meie poisid olid vastastest veidi nooremad ja sellises vanuses mängib see suurt rolli. Meil on seal tiimis väga andekas väravavaht Averi Hännile näol, kes 13-aastasena on 192 sentimeetrit pikk. Oleme teinud vähemalt kord nädalas spetsiaalset trenni ning tulemused on näha,» rääkis HC Pärnu/Paikuse eestvedaja Toomas Heinla.