Jürgen Klopp: oleks hullumeelne, kui ütleksin, et tiitel on meie

Liverpool võtab uue aasta vastu väga soodsas tabeliseisus. Meeskonna edu teisel kohal oleva Leicesteri ees on 13 punkti, lisaks on Liverpoolil veel mäng varuks.

«Kuidas oli minu 2019. aasta? See oli suurepärane, aga see ei oma mingit tähtsust, sest jalgpallis loevad hooajad, mitte aastad. Ja see hooaeg ei ole läbi. Oleme alles poole peal – meil on veel 19 mängu minna. Seda on palju,» sõnas Klopp.

«Teame, et paljud järgmisest 19 mängust on samasugused (nagu 1:0 raske võit Wolvesi üle – toim). Usun, et meie fännid mõtlevad samamoodi nagu meie. Neid ei huvita praegune seis. Nad ei taha praegust seisu tähistada. Nad võtavad hooaega mängu kaupa,» jätkas peatreener.