Norra suusakoondise treener: ka täiskasvanud mehed nutavad

Iverseni pisaraid aitab paremini mõista asjaolu, et tegu oli ühe suusatuuri favoriidiga. «Ma tunnen, et olen sel aastal kõik õigesti teinud ning olen elu parimas vormis. See pole üldsegi kindel, et ma oleks tuuri võitnud, kuid oleksin väga tahtnud näha, milliseks minu lõppkoht kujuneb,» sõnas Iversen.