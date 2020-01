Poolakate ülejooks vormelis: Jäämehe meeskond saab uue nime ja liikme

Nimevahetus on tingitud uuest Poola suursponsorist, milleks on naftafirma PKN Orlen. Kusjuures Alfa Romeo pole Kubica jaoks sugugi võõras koht, sest 2006. aastal, mil võistkond kandis veel Sauberi nime, tegi Poola roolikeeraja seal enda F1-sarja debüüdi.

«See tiim omab minu südames olulist kohta ja tore on näha vanu tuttavaid, kes on pärast minu lahkumist endiselt siin,» rääkis 97. GP-etapil osalenud Kubica. «Aeg on oluliselt edasi läinud ning nii mõnedki asjad on muutunud, kuid võidujanu ja teotahe on endiselt samad.»