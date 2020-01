Video ⟩ Konstantin Vassiljev: ma ei välista koondisetreeneri ambitsiooni

35-aastane Vassiljev naasis lõppenud hooajaks koju ning aitas FC Floral võita Eesti meistritiitli. Kas see jääb tippjalgpallis ta viimaseks või mitte, ei tõtanud poolkaitsja veel ütlema.

«Aasta kindlasti mängin veel. Selle mõttega kirjutasin Floraga alla ka uuele lepingule. Vähemalt seni loodan klubi ja ka koondist aidata. Kaugemale esialgu ei vaata. Aasta lõpus vaatame uuesti,» mõtiskles Vassiljev.

Kostja on ise varem väljendanud soovi mängijakarjääri lõppedes jääda jalgpalliga seotuks ja asuda ilmselt treeneritööle. Tähendusrikas on tõsiasi, et juba praegu käib ta treenerikoolitusel. Kõiki neid tegureid arvesse võttes pakkus Postimees äsjases tulevikku vaatavas loos talle 2025. aastaks Eesti koondise peatreeneri ametit.

«Tundub, et tuleb sellega arvestada ja viie aasta pärast valmis olla,» muigas Vassiljev esiti vastuseks. Tõsinedes lausus ta aga: «Ühest küljest on see väga pikk perspektiiv, teisalt lendab aeg väga kiiresti. Kui hakkan treeneriks, saab see kindlasti olema üks eesmärkidest. Kindlasti ei välista. Kui olen selleks ajaks nii suure vastutuse kandmiseks valmis, siis muidugi võtan selle enda peale. Aga pigem ma praegu niimoodi ei mõtle.»

Aasta väravast: tegelikult oli ikka hea ja ilus!

Rekordilise kuuenda Hõbepalli tõi Vassiljevile Põhja-Iirimaa võrku saadetud karistuslöök. See löök viis Eesti EM-valikmängus 1:0 juhtima. Paraku kaotati nii see kohtumine (1:2) kui mitmed järgmised ning lõpetati turniiri ühe punkti ja viimase kohaga.

«Kui ma ei eksi, on see mu Hõbepallidest ainuke, mis ei toonud meeskonnale punkte. Seda arvestades pole võimalik kolme tähtsama hulka mahutada,» lausus vanameister. Ent ta lisas kohe: «Aga tegelikult oli see ikka hea ja ilus värav! Arvan, et vääris auhinda küll.»

Põhja-Iirimaa puurilukule Bailey Peacock-Farrellile ta klaaskujust tükikest saatma ei hakka, ehkki tolle kohavalik just parim polnud. «Väravavahid ikka aeg-ajalt teevad väikeseid vigu. Küsimus on, kas suudad seda ära kasutada. Mul õnnestus.»