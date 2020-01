Bø puudumisel triumfeerinud Fourcade: mul oli lõbus ja sain enesekindlust juurde

Fourcade on tänavusel hooajal saavutanud kolm etapivõitu, kuid neist kaks tulid Saksamaal Oberhofis, kus ei osalenud norralane Johannes Thingnes Bø. Norra laskesuusaäss treenib kodumaal ja ootab esimese lapse sündi. Fourcade lõbutses suurima rivaali puudumisel.

Fourcade triumfeeris Oberhofis sprindidistantsil ja ühisstardist sõidus. «Ma sain ennast rohkem usaldada ja lõbutseda. See on oluline. Sain vabamalt tegutseda ja enesekindlust juude,» lausus prantslane kodumaa meediale.

Forucade’i sõnul on Bø kiire algus võistlustel talle muret pisut teinud. «Ta alustab kiire tempoga. See on asi, millega sain paari aasta eest väga hästi hakkama, kuid mis muutus vanusega keerulisemaks,» muigas Fourcade.

Ta lisas: «Ma olen nagu diiselmootor. Meie tugevused ja nõrkused on erinevad. Kui tahan Johannesega võidu nimel heidelda, siis pean ennast natuke sundima. Aga minu esitused sel nädalavahetusel on mulle suurepärane õppematerjal. Ka mina pean kiirema tempoga alustama, kui Johannes naaseb võistlustulle.»

Fourcade kerkis MK-sarja üldliidriks, edestades Bød kuraditosina punktiga. «Ma olen väga õnnelik, sest see tähendab mulle pärast keerulist hooaega palju. Olen naasnud väga heale tasemele. Kollast liidrisärki on raske hankida. Mul on tõeliselt hea meel, et see on praegu minu käes,» kommenteeris Fourcade.