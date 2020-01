GALERII ⟩ Tallinna spordihallis selgusid Eesti meistrid karates

Eesti parim meeskarateka, 23-aastane Pavel Artamonov, võitis Eesti meistritiitli matšis 8:0 ülekaaluga Tiago Golubi, kes pani mullu kinni «Rakett 69» teadusvõistluse. «Ta on mu klubikaaslane ja teeme iga päev koos trenni,» sõnas Artamonov, vahendab ERRi spordiportaal. «Tean teda ammusest ajast. Ta on veel suhteliselt noor, mul on lihtsalt rohkem kogemusi!»