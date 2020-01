Haid rappisid 21-aastase jalgpallitšempioni surnukeha

21-aastane vutimees libises kaljult alla ja uppus, ehkki sõbrad üritasid teda päästa. Birighitti surnukeha leiti juhuslikult, sest sukeldujad arvasid algselt, et nad leidsid ühe teise mehe, keda ründas teadete kohaselt hai.

Lääne-Austraalias Twilighti ranna piirkonnas viibinud isa ja tütar nägid, kuidas haid üht inimest ründasid ning arvasid, et ohvriks on 57-aastane Gary Johnson. Politsei kinnitas aga hiljem, et papa ja tütar nägid hoopis Birighitti rappimist.