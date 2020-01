Enesekindel Lappi: olen valmis end Wilsonile tõestama

Hooaja avastardini Monte Carlos jääb vähem kui nädal ja käimas on tihe testimine ja autoga sina sõbraks saamine. Tänavu kihutab Lappi koos kaardilugeja Janne Fermiga Ford Fiesta WRCga ning esmamulje masinast rahuldas soomlast väga.

«Ootan sõitmist juba väga, kuid esimene sõit Monte Carlos saab olema väga keeruline. Fiestaga sõitmine tundus kohe väga loogiline ja lihtne, see annab kõvasti enesekindlust juurde,» ütles Lappi pressiteates. «Loodan, et suudan oma kindlust ka rajal tulemuseks vormistada, kuid see pole kerge ülesanne.»