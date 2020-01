JÄRELVAADATAV ⟩ Saaremaa ronis august välja ja alistas põnevusmatšis Pärnu

Peatreener ütles, et on meeskonnaga pidanud mitmeid vestlusi ning platsil on asjad kõvasti paremaks muutunud. «Oleme pikemaid ja lühemaid vestlusringe teinud ja hetkeseis on selline, et tabeliseisule me ei mõtle hetkel. Loodan, et allapoole me ei kuku ja ka tõusta on pea võimatu, seega sellele me ei keskendu hetkel. Positiivne on see, et platsile minnakse võitlema, millest varem on puudu olnud. See ongi hetkel kõige olulisem, mitte niivõrd tulemus. Kui nii jätkame, siis saab loota, et play-offis oleme samuti korralikud. Mulle ei meeldi ühe mehe säravast etteastest suurt numbrit teha, kui järgmises mängus on sama mees kadunud, oluline on lõpptulemus, mitte üksikud säravad hetked. Minu järelduste tegemise kohaks on play-off.»