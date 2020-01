Postimehe aruanne: Kalev võttis Avtodori pakutu lahkelt vastu

Kalevit vedasid traditsiooniliselt Kyle Vinales, Janari Jõesaar, Aigars Škele, Kristian Kitsing. Ühtlasi sai veenduda, et kui neist kolm viimati nimetatut vahepeal haiguste-vigastuste tõttu mõnest mängust eemale pidid jääma, tähendas see suurt kaotust. Peatreener Roberts Štelmahersil on pingilt samaväärselt teravat ja täpset asendust keeruline, et mitte öelda võimatu leida. Eesti klubi aitas hästi ka asjaolu, et Avtodor ei tabanud avapoolajal tosinast teele saadetud kaugviskest ainsatki. Teisel poolajal hoiti edu kindlalt, Avtodoril polnud tarkust ega liiga palju ka viitsimist.