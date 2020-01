Aeg hakkab läbi saama? Endine võitja langes Austraalia lahtistel konkurentsist

Šarapova oli eelmisel aastal jõudnud samal turniiril neljandasse ringi ning need punktid kukuvad nüüd ära. Just siis alistas ta viimati maailma 20 parema sekka kuuluva mängija (Caroline Wozniacki). Ning viimati oli ta võidurõõmu maitsnud augustis Cincinnati turniiril.

8. väljakul, kus peaks täna mängima Anett Kontaveit, on käimas alles päeva kolmas kohtumine, meeste üksikmäng, ja see on alles poole peal, settide seis 1:1. Kontaveidi kohtumine on seal alles päeva kuues ning võib pakkuda, et enne kella 11 ta kindlasti väljakule ei pääse - kui just ajakavas midagi ümber ei tõsteta.