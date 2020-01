Mäkinen: Tänaku kohal on mitmeid küsimärke

Eelmise aasta WRC maailmameister tegi kahe hooaja vahel paljude jaoks ootamatu otsuse, kui lahkus Toyotast, et liituda meeskondliku tiitli võitnud Hyundai tehasetiimiga. Nõnda arvab Mäkinen, et eestlasel elu esimestel etappidel kerge olema ei saa.

«Usun, et tal on väike lisapinge nüüd juures. Hetkel jääb õhku palju küsimärke, sest hooaeg on alles algusjärgus. Tiitlivõitmine kerge olema ei saa, sest nõudlejaid on väga palju,» selgitas Mäkinen.