Kas Evans peab Ogier’le võitluses esikohale teed andma?

Kuigi võib eeldada, et vähemalt hooaja alguses alustavad kõik võrdsete võimalustega, on spekuleeritud Ogier’ võimaliku esinumbri positsiooni üle. Selle kohta uurisid Evansi käest WRC All Live’i reporter.

«Mu plaan on ralli võita, aga pikk tee on veel minna. Mulle pole keegi veel ühtegi tiimikorraldust andnud ja ma ei usu, et ka antakse,» vastas waleslane rahulikult.

Evansil oli laupäeva viimasel katsel ka veidi õnne, sest ta sõitis kraavi, ent sai sealt kiiresti tulema. «Seal, kus välja sõitsin, olin veidi liiga optimistlik. Mul vedas, et kraavis midagi ees polnud ja auto jäi terveks,» selgitas ta.

Meeskonnakaaslane Ogier kiitis konkurenti, kuid lisas, et jäi ka ise liialt passiivseks. «Oli okei päev, üsna stabiilne. Strateegia oli mitte liialt riskida. Viimasel katsel olin isegi liiga ettevaatlik, kaotasin jäisel sektoril 10 sekundit, seda on liiast,» jutustas kuuekordne maailmameister.

Ta jätkas: «Aga positsioon pole paha, saan homme võidu eest võidelda. Kunagi ei tea, kui palju teised riskivad, kuid siinsetes oludes on väga kerge kraavis lõpetada. Tean, et olen valmis võitma, meil on piisavalt kogemusi. Kui tunnen end autos hästi, siis olen valmis ka rohkem riskima. Eks paistab, mis emotsioon on. Kõik tahavad Monte Carlos võita.»

Esikohast unistab ka Thierry Neuville, kes jääb Evansist maha 6,4 ja Ogier´st 1,5 sekundiga. «Nii keerulised olud, aga vahed ikka väikesed… Nagu oleks tühi töö olnud,» muigas Hyundai piloot.

«Aga oleme endiselt esikoha võitluses, masin töötab korralikult. Võrreldes eilsega tundsin end palju mugavamalt, tegime õiged muutused. Sain korralikult gaasi vajutada. Enesekindlus tõusis, olen rahul. Plaan on homme võidule minna. Aga peame olema kavalad. Tuleb olla kiire, aga samas vigu vältida. Lähme igal juhul üritama!»