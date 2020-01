Jürgen Klopp teeb jõulise avalduse: tähtsat kohtumist hakkab mängima duubelmeeskond

FA Cupi kordusmängud on planeeritud 4. ja 5. veebruarile. Samas on Premier League 2. – 16. veebruarini välja kuulutanud talvepuhkuse.

Klopp, kes on tiheda mängugraafiku vastu aktiivselt sõna võtnud, kavatseb Premier League’i poolt määratud puhkusaega austada. See tähendab, et FA Cupi neljanda ringi kordusmatšil pole kohal teda ega ühtegi esindusmeeskonna mängijat.

«Ütlesin poistele juba kahe nädala eest, et meil tuleb talvepuhkus, mis tähendab, et me ei mängi seda mängu. Ma tean, et see ei ole väga populaarne otsus, aga selline on minu nägemus,» ütles sakslane.