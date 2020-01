Kontaveit teenis karjääri suurima tšeki ja tõuseb edetabelis kõvasti ülespoole

See on ka Kontaveidi ühe turniiri tippmark, varasem rekord pärines eelmise aasta märtsist, kui ta pani Miami Openil poolfinaali jõudes taskusse 354 000 dollarit.

Eestlanna on karjääri jooksul teeninud nüüd 4 389 175 dollarit. Võrdluseks, kümme aastat kauem tenniseväljakutel viibinud Kaia Kanepi kontole on kogunenud 6 187 357 dollarit, 23-kordse Suure slämmi tšempioni Serena Williamsi teenistusleht on seevastu 92,6 miljonit dollarit.