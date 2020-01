Iluuisutamise MM-medalist süüdistab endist treenerit vägistamises

«Ta tegi kohutavaid asju, mis viisid lõpuks seksuaalse ahistamiseni ja vägistamiseni. Seda, kui ma olin 15-aastane. See oli esimene kord, kui mees mind puudutas,» sõnas Abitbol, kelle auhinnakapis on seitse Prantsusmaa meistritiitlit.

Tegelikult on Beyeri sündsusetut käitumist uuritud ka juba selle sajandi alguses, kuid põhjapanevate järeldusteni toona ei jõutud. Abitbol sõnas, et ka tema käis 2000ndate alguses Beyerist rääkimas, kuid toonane spordiminister Jean-Francois Lamour olevat vastanud, et nad on olukorrast teadlikud, kuid sulgevad silmad. Ministrihärra lükkas säärase väite ümber.