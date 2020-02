Kristjan Ilves: läksin tugevamate sõitjatega liiga uljalt kaasa

Hüppemäel 18. koha teeninud Ilvese sõnul ei olnud ka päeva algus parimate killast. «Tegelikult oli ka hüpe üsna kehv. Ei olnud sama lennukat tunnet nagu eile,» selgitas Elvast pärit noormees võistlusjärgses intervjuus Postimehele.

Murdmaarajale startis eestlane koos grupiga, kuhu kuulusid tugevad suusatajad Lukas Klapfer ja Fabian Rissle. «Läksin kohe kiiremate meestega kaasa. Aga muud varianti eriti polnudki. Pidin valima, kas sõidan üksi või proovin pundiga kaasa minna. Selge, et pingutasin tempoga üle ja lõpus oli keha seetõttu väga väsinud. Ehk oleksin pidanud oma võimeid rohkem tajuma ja aduma, et võistlus on 15 mitte 10 km,» analüüsis 23-aastane kahevõistleja.

Hooaja alguse kukkumise tõttu vahele jätnud Ilves jäi nädalavahetusega siiski rahule. «Usun, et esimesed kaks päevad olid okeid. Eile tulid hüpe hästi välja ja suusasõit oli ka hea. Kui tänane võistlus välja jätta, siis võib nädalavahetusega rahule jääda küll,» pajatas ta.

Seefeldist on Ilvesel ka varem häid mälestusi olnud: 2018. aastal teenis ta Austria suusakeskusest kõrge viienda koha. Igal aastal samas kohas peetava minituuri omapäraks on nüanss, et uude päeva tulevad kaasa ka eelmiste võistluste tulemused.

«See võistluspaik on mulle alati sobinud ning selles formaadis sõltub palju esimese päeva hüppest. Õnnestumise korral on võimalik hästi minema saada ja järgmisele päevale hea eduga startida. Aastatega on reegleid natuke muudetud, aga üldiselt mulle see võistlus sobib.»

Otepää MK-etapi ärajäämise tõttu saab eestlane nüüd pikema puhkuse. «Nüüd tuleb pikk kolmenädalane paus. Otepää MK-etapp jääb ju ära ja üks nädalavahetus oli nagunii võistlustevaba. Võib-olla tulebki see mulle kasuks,» lootis ainus MK-sarjas võistlev eestlane.