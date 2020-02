Olümpiale pürgivad poksikoondislased peavad taset näitama Eesti meistrivõistlustel

Eesti meistrivõistlused on sedapuhku oluliseks proovikiviks meie olümpialootustele, kes peavad kodukamaral tõestama, et just nemad on õiged mehed osalema märtsis ja aprillis toimuvatel Tokyo olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustel.

Pariisis ja Londonis toimuvateks kvalifikatsioonivõistlusteks on koondise peatreener Artur Sinilill tänaseks kinnitanud Semjon Kamanini, Pavel Kamanini, Stiven Aasi. Viimasel hetkel on võistlustest otsustanud eemale jääda Eduard Piirsild.

Eesti meistrivõistlustel on lisaks tasavägistele duellidele võimalus pilk heita ka neile noorsportlastele, kes sellest aastast täiskasvanute seas kaasa löövad. Suurima “suurendusklaasi” all asutakse jälgima Semjon Kamaninit. Poksivendade Kamaninite keskmist kasvandikku, kes tegi jaanuaris toimunud Tallinna meistrivõistlustel vägeva avalduse, alistades aastaid võitmatuna püsinud Semjon Karhanini. Kas noore kergekaallase edu jätkub ka veebruari lõpus, eks seda ole näha. Lootust on, et mehed kohtuvad seal uuesti.

Kohta poodiumi kõrgeimal astmel peavad kaitsma ka aastaid võitmatuna püsinud Stiven Aas ning Pavel Kamanin.

“Eesti meistrivõistlused on viimastel aastatel tänu heale korraldusele ning kokkuhoidvale poksirahvale kasvanud meie kindameeste aasta oodatumaks võistluseks. Oleme alaliiduga võtnud endale ülesande pakkuda sportlastele maailmatasemel korraldust, kust ei puudu imeline atmosfäär ega kõvasti kaasa elav publik, ja mulle tundub, et iga aastaga oleme endale püstitatud eesmärgid üha kindlamini täitnud. Publik teab, et võistluste viimasel päeval aset leidvad finaalid on Eesti poksi suursündmus, kust ei puudu tulised duellid, maailmatasemel kohtunikud ega hästi läbimõeldud lavašhou,” jagab poksiliidu president Kalle Klandorf positiivseid noote viimaste aastate tööst.