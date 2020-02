Täna otsepilt ⟩ Kas TalTech on võimeline liider Saaremaad üllatama?

Liigatabelis on liidrikohal Saaremaa VK 53 punktiga, Bigbank Tartu on teisel kohal, punkte on kogutud 49. Kolmas on 43 punktiga Selver Tallinn, neljas Jekabpilsi Luši (38 punkti) ja viies Pärnu VK (33 punkti). TalTech asub 18 punktiga seitsmendal tabelireal.