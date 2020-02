Totral viisil sõrme murdnud Klæbo: see oli kohutavalt valus

«Ma armastan võistlemist, mistõttu lõin seda masinat nii kõvasti kui suutsin. Ma saingi kirja parima skoori, mille üle olen väga õnnelik. Muidugi ühest korrast meile ei piisanud ning tegime ka teise vooru. Probleem seisnes aga selles, et poksimasina kõrval oli ka teine rauast valmistatud aparaat. Kuna ma ei saanud poksikotile hästi piha, libises mu käsi sellest mööda ja lõin teist masinat. Lõin seda täiest jõust. See oli kohutavalt valus. Kartsin kohe, et murdsin käe- või sõrmeluu,» kirjeldas Klæbo juhtunut.

«Muidugi poleks ma pidanud seda tegema, aga minu jaoks on oluline, et ma ei lõpetaks tavainimese elu elamist. Mulle on tähtis, et ma saaks sõpradega, keda ma niigi vähe näen, lõbusalt aega veeta. See annab mulle palju energiat. Õnnetus on juhtunud ja sellega pole enam midagi parata,» sõnas ta.