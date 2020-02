Järelvaadatav ⟩ Hellas Verona lõhkas üllatuspommi, kui tegi koduväljakul Juventusel selja prügiseks

Rohkem hakkas juhtuma juba teisel poolajal ja esimesena jõudis tabamuseni Juventus. Nende suurim täht Cristiano Ronaldo läks üksi vasturünnakule ja sellest ka piisas, sest portugaallane toimetas palli väravavõrku. See oli talle kümnendaks järjestikuliseks mänguks, kus vähemalt ühe värava löönud.

See jäi ka viimaseks ohtlikuks olukorraks tänases kohtumises ja Verona sai hakkama nädala suurima üllatusega. Juventus jätkab 54 punktiga liigaliidrina, kuid nende edu Milano Interi ees on ainult kolm punkti. Verona tõusis Euroopa liiga kohale ehk kuuendaks, olles kogunud 34 punkti.