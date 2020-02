Galerii ⟩ Vaata, millise autoga asub Hamilton püüdma Schumacheri ainulaadset saavutust

Mercedes on Haasi järel teine vormel 1 meeskond, kes uue hooaja auto välimuse avalikustas. Mercedes on disainielementidena kasutanud paljuski eelmisest aastast tuttavaid lahendusi. Näiteks kaunistab Mercedese mootorikatet punane täht, mis on pühendatud lahkunud Niki Lauda auks.