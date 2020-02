Laskesuusatamise MMi eripära pani keha hapniku järele karjuma

Tänavu võõrustab MMi Anterselva, mille kõrgeim koht on tervelt 1673 meetrit üle merepinna - ükski MK-etapp ei toimu kõrgemal. Seetõttu läheb pulss aeglasemini madalaks, mis tähendab, et sportlastel on tiirus raskem hakkama saada - mida kiiremini süda lööb, seda raskem on relva talitseda.