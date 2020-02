Suusaekspert kardab Saksamaa tõttu põrgu vallandumist

Saksamaa on ajalooliselt olnud murdmaasuusatamises olnud väga tugev jõud ning nimed nagu Tobias Angerer, Axel Teichmann ja Claudia Künzel peaksid tulukese põlema panema iga suusasõbra peas. Viimastel aastatel on sakslaste seis olnud aga kehv. Lootusekiiri on vähe, ehkki Katharina Hennig oli tänavu ühel Tour de Ski etapil kolmas.

Sportlikust edutusest hoolimata on Saksamaa jätkuvalt murdmaasuusatamise üks suuremaid turge, kui jutt käib tele- ja turundusrahadest. Rahvusvahelise suusaliidu turundusjuht Jörg Capol nõustus, et sakslaste loobumine Rootsi ja Norra tuurist on halb signaal.

Lersveeni hinnangul on olukord palju tõsisem. «See on päris imelik, et selline suurriik nagu Saksamaa ei taha osaleda võistlusel, mida paljud peavad suusapeoks. Ilmselgelt ei näe nad käesolevat tuuri sellisena, mis pakub mõtlemisainet,» ütles ta.