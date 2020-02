Norra suusatajate ülevõim on nii suur, et paneb muretsema isegi viikingid endid

Tänavusel hooajal on Norra murdmaasuusatajate paremus olnud mäekõrgune. Ainus, kes suutnud viikingite dominantsi mõra lüüa, on (suures pildis) venelane Aleksandr Bolšunov. Eriti hästi ilmestab praegust jõududevahekorda eilne Ski Touri etapp: Norra naised teenisid kolmikvõidu, Norra mehi oli esikaheksas koguni seitse.

Ajakirjaniku Esten O. Sätheri sõnul pole tänavusel hooajal ilmselt keegi võimeline naiste seas Therese Johaugi alistama. Lisaks kahjustab tema hinnangul spordiala ka tõsiasi, et pikaajaline rivaliteet Norra ja Rootsi suusatajate vahel on kadumas.

«Vähestel Rootsi murdmaasuusafännidel olid koduseks Ski Touriks mingid ootused. Publik vaevu uskus enda sportlastesse. Norra meessuusatajad on lihtsalt viimase kahe aasta jooksul lihtsalt nii võimsad olnud, samal ajal kui rootslased virelevad,» selgitas norralane.

Ta lisas: «Üks suurimaid suusariike Rootsi on pea täielikult hävinenud. Tasemevahe naabriga on hiiglaslik ja ilmset ei muutu see veel pikka aega.»