Skandaal laskesuusa MMil: lasketiiru taga uitanud turvatöötaja pani oma elu ohtu

«Olin täpselt sel hetkel tulistamas, kui see juhtus. Sellist asja ei tohiks mitte kunagi juhtuda. Seal on selged sildid, mis keelavad sinna minna,» ütles Norra laskesuusataja Ingrid Landmark Tandrevold.

Norra treenerid olla meest nähes karjuma hakanud, et too lasketiiru tagant ära tuleks, kuid ta jätkas oma teekonda. Asjaolu teeb kurvemaks tõik, et tegu oli turvatöötajaga, kes peaks reegleid väga hästi teadma.