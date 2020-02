Väljaanne: Argentina MM-rallil stardib Toyota WRC-autoga 50-aastane üllataja

50-aastasele argentiinlasele loeb kaarti temast 28 aastat noorem Virginia Klus, kellega nad on koos sõitnud vaid ühe ralli. Enamasti on naine aidanud oma isa Gerardot.

Villagra on Cadena 3 Motori teatel kohalik legend. Ladinaameeriklane on osalenud 55 MM-rallil ning on noppinud neli katsevõitu. Ta on sõitnud nii Peugeot', Mitsubishi kui ka Fordiga.