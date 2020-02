WRC-liider Evans: ma ei jäljenda enam Ogier'd, suudan ka ise edukas olla

Evans märkis ralliportaali Dirtfishiga rääkides, et ta tunneb end Toyota Yarisega mugavalt. Seadistuses on ta teinud muudatusi oma äranägemise järgi, sest ehkki auto on kiire ja hea juhitavusega, tuleb igat masinat kasvõi veidi kohandada.

«Tean täpselt, mida autolt vajan ja ma ei karda seda nõuda. Kolm aastat tagasi mõtlesin, et kui Ogier midagi tahab, peab see õige olema, kuna ta on ju maailmameister. Tegelikult tuleb aga mõista, et ma pole siin Sebastieni jäljendamas. Käin mööda enda rada,» ütles Evans.

Briti sõnul on ta nüüd võrreldes paari aasta tagusega enesekindlam. «Mul on julgust öelda, kui leian midagi, mida tahan,» lausus ta ning lisas, et hakkas kõrgemat eneseusku tunnetama eelmise aasta Rootsi ralli testidest.

«Läksin esimesena sõitma ja teadsin, et 2018. aastal oli Ford Rootsis väga kehv. Teadsime, et peame midagi muutma. Tiimil olid mõned head ideed ning minulgi oli mõtteid. Panime need ühte patta ja olimegi hoobilt jälle kiired,» selgitas kaks MM-rallit võitnud sõitja.

Oma ideede edukust nägi Evans mullu ka Tšiilis ja Argentinas. Ta tundis Lõuna-Ameerikas, et ei tunne end autos sada protsenti mugavalt, kuid suutis ise masinat paremaks seadistada.