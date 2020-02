JÄRELVAADATAV ⟩ Hausenberg võitis teivashüppe 5.30-ga

Meeste 60 m distantsil tasub jälgida Henri Saia (SK Altius), Ken-Mark Minkovskit (Audentese SK), ja Hans-Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev). 200 m tuleb Saia ja Minkovskiga tiitli nimel võitlema Eesti rekordimees Marek Niit (KJK Saare). Niit on üles antud ka 400 m jooksus, kus peamisteks konkurentideks on valitsev selle ala meister Lukas Lessel (SK Elite Sport) ning suvel kiireid sprindiaegu näidanud Rivar Tipp (TÜ ASK).