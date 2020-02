Haaland paugutas värava Saksamaal, Messi lausa neli tükki Hispaanias

Messile piisas ainult esimesest poolajast, et Hispaania liiga mängus Eibariga kübaratrikk kätte saada (väravad 14., 37. ja 40. minutil). Kolm minutit enne mänguaja lõppu paugutas ta oma päeva neljandagi kolli ning päris lõpus tuli Arthurilt veel 5:0.

Liigatabelis tähendab see, et Barca möödus Madridi Realist. Mõne tunni möödudes võivad kohad olla taas vahetatud, sest Real kohtub hilisõhtul võõrsil Levantega. Barcelonal on 25 mängust 55, Realil 24st 53, Getafel kolmandana 24st 42 punkti.