Henri Drell: vastane näitas tüüpilist Itaalia korvpalli

«See oli tüüpiline kiire üles-alla-peale mäng. Niisugust korvpalli seal liigas mängitakse,» ütles Drell. «Vastastel on palju rohkem kogemust ja tervikuna mängivad nad meist kõrgemal liigatasemel. Meie koondises on praegu palju noori mängijaid,» otsis Drell vastust, miks Eesti ei suutnud kättevõidetud edu hoida.

Mängujuht Kristian Kullamäe märkis, et Eesti alustas hästi, kuid ühel hetkel kaotati sobiv mängurütm. «Midagi hullu ei olnud, tegutsesime kannatlikult. Alustasime hästi, kuid siis võib-olla veidi väsisime, muutusime laisaks. Treener ütles, et hakkasime kaare ümber mängima käsipalli, otsima kergemaid lahendusi. Teravus kadus, samal ajal Itaalia pani kaitses juurde. Kuid nad ei pannud nii palju, et me poleks ise saanud paremini tegutseda,» rääkis Kullamäe.

Samas võtmes kõneles ka kogenum mees Janari Jõesaar. «Jäime liiga palju põrgatama ja nad karistasid selle kohe ära. Me ei leidnud nende suurenenud agressiivsuse vastu koheselt õiget rohtu. Kui leidsime, oli juba hilja.»