Ettevaatlik Ogier usub, et nüüd on tema aeg võita

Tänavuseks hooajaks Toyotasse istunud prantslane on esialgu silma paistnud väga ettevaatliku sõidustiiliga. Ta on korduvalt rõhutanud, et ei soostu liialt riske võtma, sest hooaeg on veel pikk. Ogier teenis Monte Carlos teise ning Rootsis neljanda koha. Mehhikos loodab 36-aastane piloot enamat.

«Tunne on autos väga hea ja usun, et kaks esimest etappi andsid korraliku põhja ülejäänud hooajaks,» ütles Ogier wrc.com-ile antud intervjuus. «Peame silmas pidama suurt pilti. Vaadates, kus me pärast Rootsit oleme, siis pole seis üldse paha.»

Kahe vooru järel jääb kolmandat kohta hoidev prantslane liidripositsiooni jagavatest Elfyn Evansist ja Thierry Neuville´ist maha viie punktiga. See tähendab 11.-14. märtsini Mehhikos peetavaks hooaja esimeseks kruusaralliks soodsat lähteplatvormi.

«Mehhikos on eesmärk tõsta taset ja võidu eest võidelda,» märkis Ogier. «Praeguses hooaja faasis pole tähtis MM-sarja juhtida. Oluline on stabiilselt punkte koguda ja liidrite lähedal püsida. Usun, et oleme Mehhikos väga heal löögipositsioonil.»