Urmo Aava: autospordiliit ei soovinud Rally Estonia korraldajatega koostööd teha

Urmo Aava pöördumine:

2019. aastal toimus esmakordselt maailma ajaloos Eestis ametlik WRC promotsiooniralli. See formaat kätkes endas vähendatud kujul kõiki WRC etapi elemente, alustades ülemaailmse eelkommunikatsiooniga WRC promootori kanalites ja lõpetades kõikide ametlike WRC meeskondade osalemisega Rally Estonial. Kohapeal jälgis võistlust üle 50 000 kodu- ja välismaise pealtvaataja. Telepilt Eestist jõudis pea 80 miljoni inimeseni üle maailma.

Kõik see sai võimalikuks Eesti riigi, WRC promootori, toetajate, kohalike omavalitsuste, erinevate institutsioonide ja korraldaja koostöös. Märgilise tähtsusega oli valitsuse spetsiaalse eraldisena Rally Estoniale kolmeks aastaks garanteeritud riiklik investeering, mille eesmärk on täidetud läbi selle, et tänu rallile on toodud piirkonda miljonites eurodes mõõdetavat majanduslikku mõju.

Tunneme suurt uhkust üheskoos saavutatu üle, sest 2019. aasta eduloo järel on hakatud Eestiga arvestama kui tõsise kandidaadiga WRC etapi korraldamisel. Eesti autospordi tugevat kujundit kinnitavad ka Ott Tänaku ja Martin Järveoja 2019. aasta autoralli maailmameistritiitlid.

Eelmine aasta oli Eesti autospordile äärmiselt edukas. Pärast sellist aastat on mul eriti raske mõista täna ametis oleva Eesti Autospordi Liidu (EAL) juhatuse seisukohta, et WRC etapi Eestisse toomine ei ole enam EAL eesmärk.

2020. aasta jaanuaris, vaid pool aastat enne Rally Estonia toimumisaega, kinnitati EAL juhatuse poolt EAL hinnakiri, milles võrreldes 2019. aastaga on rahvusvahelise võistluse registreerimise tasu tõusnud 2000 euro pealt 100 000 euro peale. See teeb hinnatõusuks pea 5000%. Sellise tasu maksmine on nii juriidiliselt kui ka eelarveliselt võimatu.

See kõik annab selgelt märku EAL strateegia muutusest. Oluline on seejuures meelde tuletada, et WRC etapi Eestisse toomise eesmärk on kirjas Rally Estonia ja EAL vahelises pikaajalises kehtivas koostöölepingus. Samuti on neljapoolsed ühised eesmärgid kirjas koostöömemorandumis, millele on alla kirjutanud WRC promootori, Eesti riigi, EAL ja Rally Estonia esindajad.

Kõik EAL eelnimetatud ootamatud prioriteetide, strateegia ja hinnakirja muudatused annavad selgelt märku, et EAL ei soovi Rally Estonia korraldajatega koostööd teha. Pigem jääb EAL avalikult välja öeldud seisukohtadest mulje, et Rally Estonia rahvusvaheline edulugu on kahjulik Eesti autospordile.

Kompromissi leidmiseks on Rally Estonia esindajad pidanud Eesti Autospordi Liiduga juba peaaegu kolm kuud läbirääkimisi. Paraku on EAL jäänud oma seisukohtade juurde.

Rally Estonia direktorina olen veendunud, et kui meie selja taga ei ole toetavat ja koostööaldist alaliitu, siis meil on võimatu pürgida Eestis WRC etapi korraldamise suunas.