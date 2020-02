Adamo usub, et eesolev nädalavahetus tuleb Tänakule kasuks

Portugali meistrivõistluste hooaja esimene etapp toimub samas piirkonnas, kus sõidetakse mai lõpus MM-ralli. Sestap ei kogu Tänak sel nädalavahetusel ühel katsel kilomeetreid, kuna see on MM-võistluse kavas ning nii saaks ta konkurentide ees ebaausa eelise.

Hyundai pealik Andrea Adamo kinnitas, et erinevatel kohalikel meistrivõistlustel saab tänavu nende WRC-autosid näha. Näiteks Portugalis osaletakse tänu Hyundai sealsele osakonnale. Lisaks Tänakule on WRCga stardis ka minev Dani Sordo. «Tegemist on Otile hea võimalusega masinaga tuttavamaks saada,» lisas itaallane.