SUUR LUGU ⟩ Eesti naiste jalgpallikoondise soomlasest peatreener: peame tähistama ka väikeseid võite

Ta lisab, et naistejalgpalli arendamisega on muutunud ka klubide ja vanemate suhtumine. «Klubid muutuvad sportlikumaks. Saadakse aru, et tüdrukud ei käi trennis ainult lõbu pärast, vaid ka selleks, et oma taset tõsta,» selgitab Jekimova. «Samuti on tänapäeval palju vanemaid, kes oma tütreid toetavad. Kui saadan noortekoondise kutseid laiali, siis on väga tore, kui vanemad saadavad vastu sooje kirju ja tahavad, et nende laps koondises mängiks.»

Treeningupäevikute pidamine

Viimase olulise töösse pandud protsessina toob A-koondise peatreener Jarmo Matikainen välja mängijate arendamise jälgimise. Ta meenutab, et kui esimest korda Eesti naiste A-koondise ja neidude noortekoondiste treeninguid vaatamas käis, märkas ta kaht asja: meie mängijatel on olemas tehniline pagas, aga mängutempo on väga aeglane. «Aga tehnilise võimekuse tegelikku taset saab proovile panna ainult siis, kui mängutempo on piisavalt kiire, vastased on väärilised ja avaldavad sulle piisavat survet,» selgitab Matikainen. «Seetõttu oli meil vaja välja mõelda ja töösse panna korralik struktuur, et arendada mängijate atleetlikkust. Teise asjana panime paika ka testimise struktuuri, et saaksime arengut jälgida ja andmeid võrrelda.»

Nii pandigi 2018. aastal töösse süsteem ja struktuur, mis võimaldab koguda mängija kohta võimalikult palju andmeid. Peale mängude analüüsimise kogutakse mängijate kohta andmeid nii koondisemängudelt kui igapäevastelt treeningutelt, mille kohta saab täita treeningupäevikut. Matikaineni sõnul on see meede vastu võetud nii ja naa: «On mängijaid, kes võtsid selle juba esimesest päevast omaks. Me pole kunagi kellelegi öelnud käsu korras, et seda tuleb teha, vaid proovinud selgeks teha, et kui mängija tahab areneda, on see hea abivahend.»

Sama süsteem on loodud ka noortekoondiste mängijate jälgimiseks ja neilegi on treeningupäevikute pidamist soojalt soovitatud. «U17 koondis on just see vanus, kus tüdrukud on õppimisprotsessis, et saada sportlaseks,» selgitab noortekoondistega hästi kursis olev Jekimova. Tema sõnul saavad noored üha enam heade näidete ja selgitustöö abil aru, miks enda jälgimine ja arendamine on iga mängija oma südameasi.

Vähetähtis pole ka see, et Matikaineni ja Jekimova kogutud andmed on kättesaadavad mängijate klubidele. A-koondise lootsi sõnul on oluline, et ollakse klubidega samal lehel ning koondise-klubi vahel oleks teada, mida ja kuidas ning millise intensiivsuse ja valmisolekuga mängijad igapäevaselt treenivad või mängivad. See annab Matikainenile võimaluse pidada klubisid külastades aru ka treeninguprotsesside üle ning vajaduse korral nõu anda.