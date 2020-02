ÜLEVAADE ⟩ Veerandfinaalide ootuses: millises seisus on Eesti võrkpalliklubid?

Laupäeval kohtuvad Jelgava Biolars ja Saaremaa Võrkpalliklubi ning RTU/Robežsardze ja Tallinna Selver. Pühapäeval võõrustab Pärnu Võrkpalliklubi Jekabpilsi Lušit ning ainsas Eesti klubide vastasseisus kohtuvad TalTech ja Tartu Bigbank. Kõik Eestis toimuvad veerandfinaalid on nähtavad Postimehe vahendusel.

Kahe võiduni peetavates veerandfinaalides kohtuvad põhiturniiril üldarvestuses kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad järgnevalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., seejuures teine ja vajadusel kolmas mäng toimub kõrgema asetusega võistkonna kodus. Seeria teised mängud peetakse 7. märtsil ja vajadusel kolmandad mängud 8. märtsil.

Nelja meeskonna osalusel toimuv finaalturniirl peetakse 13.-14. märtsil Kuressaares. Pärast Credit24 meistriliiga võitja selgumist peetakse viie Eesti meeskonna osalusel Eesti meistrivõistluste mängud.

Veerandfinaalide avamängud:

Jelgava Biolars – Saaremaa VK, 29. veebruaril kell 17 (Jelgava)

Põhiturniiri võitnud Saaremaa VK vastaseks on viimasena play-off’i pääsenud Jelgava, kellest Saaremaa sai põhiturniiril kolmel korral jagu 3:0.

Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis tõdes, et kuigi varasemalt on jõudude vahekord selge olnud, vastast ei alahinnata. «Oleme neid küll kindlalt võitnud, aga see on ajalugu ja peame veerandfinaalis olema keskendunud. Need on hooaja olulisemad mängud ja paberil parem olemine ei too võitu. Muidugi usun, et meil on parem võistkond, aga asjad tuleb ikkagi väljakul ära lahendada. Meil on seoses eurosarjaga üsna tihe graafik ja seetõttu peame püsima värsked ja terved. Hetkel vigastustega suuri muresid pole,» rääkis juhendaja.

RTU/Robežsardze – Tallinna Selver, 29. veebruaril kell 19.30 (Riia)

Põhiturniiril kolmandaks tulnud Selver on senistes omavahelistes vastasseisudes tabelis kuuendaks platseerunud RTU vastu kirja saanud ühe 0:3 kaotuse ja kaks 3:1 võitu.

Selveri juhendaja Alessandro Piroli: «Meil on viimasel ajal olnud muresid – Oliver Orav ja Marx Aru said hiljuti vigastada ning Matej Šmidl oli algul hädas vigastusega ning siis haigestus. Esimeses mängus ma neile veel ei looda, aga ehk saab keegi neist meid teises mängus juba aidata. Seega olukord on keeruline, ent vahetusmehed on ilusti hakkama saanud ja usun, et saame hakkama ka nüüd. Usun oma meeskonda ning seda, et väärime kohta poolfinaalis. RTU on korraliku klassiga meeskond, kes on meie vastu kindlasti väga motiveeritud. Eriti raske tuleb võõrsil peetav avamäng, aga anname kõik endast oleneva, et võita.»

Pärnu VK – Jekabpilsi Luši, 1. märtsil kell 17 (Pärnu spordihoone)

Põnevat heitlust võib oodata pühapäeval kell 17 alagavast mängust Pärnu VK ja Jekabpilsi vahel. Põhiturniiri lõpetas Avo Keele juhendatav Pärnu viiendana, Jekabpils koha võrra eespool. Senised kolm omavahelist vastasseisu lubavad oodata tasavägist mängu – Jekabpils sai põhiturniiril 3:2 ja 3:1 võidud, Pärnu teenis viimases kohtumises 3:2 võidu.

Pärnu on hooaja edeneses läinud aina paremasse hoogu, meeskonna peatreener Avo Keel loodab veerandfinaali vastasele hea serviga probleeme valmistada. «Jekabpils pole hooaja teises pooles kõige stabiilsemat mängu näidanud, aga kuidas neil meie vastu õnnestub või meil nende vastu, eks pühapäeval saab esimese pildi sellest. Neil sõltub palju sellest, kuidas diagonaalil välja tuleb, kes iganes seal mängib. Ise loodame oma servi peale, või pigem nende kehvema vastuvõtu peale - äkki õnnestub serviga neile esimene pahandus teha, et nad ei saaks esimest tempot kasutada,» rääkis peatreener. Pärnu ridades on vigastusega kimpus Tony Tammiksaar, kes rünnakul osaleda ei saa.

TalTech – Tartu Bigbank, 1. märtsil kell 19.00 (TalTechi spordihoone)

Napilt põhiturniiril teiseks jäänud Tartu Bigbank on senistes omavahelistes mängudes TalTechiga (põhiturniiri 7.) peale jäänud 3:2, 3:1 ja 3:0.

Bigbanki peatreener Andrei Ojamets: «Teeme tööd ja valmistume teadmisega, et play-off’is algab kõik nullist. Need ei ole enam reamängud ja võtame veerandfinaale täie tõsidusega. Oleme neid küll viiel korral võitnud (lisaks liigamängudele ka karikas-toim), ent see on nüüdseks ilus mälestus. TalTech tuleb kindlasti suure hurraaga peale, neil on viimasest mängust Jekabpilsis positiivne emotsioon kaasa võtta,» rääkis Ojamets.