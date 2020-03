Messi teenis kriitikat: ta näeb välja nagu eksjalgpallur

Messi tegi eile halva mängu ning Barcelona kaotas 0:2. Hispaania liiga tabelis pole Kataloonia gigandi seis siiski trööstitu, kuna Realile jäädakse alla vaid ühe punktiga.

Clarin.com vahendab, et Gatti jaoks pole Messi kritiseerimine midagi uut. «Barcelona oli väljakul kohutav. Lionel on maailma parim jalgpallur, aga tähtsates kohtumistes ei suuda ta hästi esineda. Mul on seda valus öelda,» lausus endine esikinnas.

Gatti lisas, et Messi näeb välja nagu veteran. «Viimasel ajal on ta olnud nagu endine jalgpallur. Lionel on kaotanud kiirust ja temaga pole vaimselt kõik hästi. Juba tema nägu näeb murtud välja.»