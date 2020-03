WRC meeskonnad muretsevad Keenias terroriohu pärast

Rallit korraldav Keenia sai aasta alguses Somaalia valitsuse vastaselt terrorirühmituselt Al Shabaabilt ähvarduse, milles lubati rünnata Keenia turiste. Ähvarduse tingis Keenia sõjaline sekkumine Somaalias.

WRC meeskondade peamine mure Keeniasse tulekuga ongi turvalisus. Enim valmistab meeskondadele muret pea 100 kilomeetri pikkune ülesõit, mis viib sõitjad Nairobis toimuvalt tseremoonialt ja publikukatselt Naivashas asuvasse hooldusalasse.

«Meil on palju inimesi, palju varustust ning rohkelt autosid, seetõttu ootame meie turvalisuse osas tagatisi,» ütles üks WRC meeskonna vanemliige DirtFishile.

«Mõistan, et asume Somaalia piirist kaugel, kuid see murettekitav grupeering on võimeline liikuma,» lisas ta. Somaalia piir asub Nairobist 320 kilomeetri kaugusel.

Keenia ralli peakorraldaja Phineas Kimathi kinnitas, et korraldajad vastutavad täielikult WRC meeskondade turvalisuse eest. «Ainus asi, mida saan öelda, on see, et nad võivad end turvaliselt tunda, sest korraldame maailmameistrivõistlust etappi.»

«Keenia on turvaline riik, kuid teatavad probleemid on Somaalia piiri ääres, sest Somaalias pole töötavat valitsust. Seda teavad kõik,» lisas ta.

«Me ei kavatse peatuda, sest mõned radikaalid tulistavad illegaalsete relvadega süütuid tsiviilisikuid, kuid mitte ralli toimumiskohas. Meie juures on turvalisem kui paljudes Euroopa riikides,» jätkas Kimathi.