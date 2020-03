Tänaku tiimikaaslane tahab Mehhikos võita: meie stardipositsioon peaks olema soodne

Hyundai ridades teevad tänavu kaasa täishooaja eestlane Ott Tänak ja belglane Thierry Neuville. Monte Carlo rallil oli kolmanda auto roolis prantslane Sebastien Loeb ja Rootsi rallil iirlane Craig Breen. Nüüd on Sordo kord.

36-aastane Sordo on rallimaailmas olnud kaua ja tõestanud end suurepärase meeskonnamängijana, kuid teeninud karjääri jooksul ainult kaks võitu – 2013. aastal Citroëniga Saksamaal ja mullu Hyundaiga Sardiinias. «Tahan tõesti Mehhikos võita ja meeskonnale järjekordse etapivõidu tuua,» lausus Sordo ralliportaalile DirtFish.com.

«Meie stardipositsioon peaks esimesel päeval olema soodne, kuid ainuüksi sellest ei piisa. Kõrgus merepinnast muudab selle ralli keeruliseks, mis tähendab, et peame olema füüsiliselt valmis ja hoolitsema auto eest. Mul on hea meel olla jälle võistlustules, naudin seda rallit väga ning mul on siin alati hästi läinud.»