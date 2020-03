Jalgpalli Meistrite liiga kaheksandikfinaal peetakse tühjade tribüünide ees

Otsuse võttis vastu Pariisi politsei, et tõkestada koroonaviiruse levikut, vahendab BBC. PSG lubas anda omalt poolt kõik, et pidada matš parimates tingimustes.

Maailma tervishoiu organisatsiooni (WHO) andmetel on Prantsusmaal koroonaviirusesse nakatunud 1116 inimest. Enam on juhtumeid registreeritud vaid Hiinas, Lõuna-Koreas, Itaalias ja Iraanis.