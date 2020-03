Neuville rõhutas enda ebasoodsat stardikohta Mehhiko ralliks

«Sealsed olud on rasked, eriti kui pead eest startima. Mehhiko on tänavu esimene «suve» ralli ning temperatuurid on hoopis midagi muud kui Montes või Rootsis. Osad katsed on väga pikad ja toimuvad kõrgel mägedes,» kirjeldas Neuville.

Mehhikost on belglasel aga soojad mälestused: 2013. aastal teenis ta enda esimese poodiumikoha just sealt. Lisaks on ta lõpetanud kolmandana ka 2014. ja 2017. aastal. «See on alati olnud üks etappe, mida ma väga võita tahan. Seni pole ma sellega veel hakkama saanud, aga nüüd oleks tore see lõpuks kätte saada.»