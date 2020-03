Kristian Kullamäe tegi isale FIBA vahendusel suure komplimendi

«Minu esimesed päris mälestused isast pärinevad ajast, mil ta polnud enam paremate päevade tasemel ning teda kasutati puhtalt viskajana. Ma arvan, et ta on parim viskaja, keda kunagi näinud olen. Ta tõesti oskas palli korvi visata,» jagas 20-aastane Kullamäe intervjuus FIBA-le oma isa kohta kiidusõnu.

«Ta aitab mind palju. Ta on omal ajal olnud sarnases situatsioonis, milles mina olen praegu. Tal on palju kogemusi. Ma olen väga tänulik, et mul on keegi, kelle poole abisaamiseks pöörduda,» jätkas korvpallikoondise üks liidermängijatest.

Gert Kullamäe (palliga) Kadrina Karude särgis. FOTO: Mihkel Maripuu

Eesti korvpallis põnevad ajad

Maikuus 21. sünnipäeva tähistava Kullamäe sõnul on Eesti koondise eesmärk kvalifitseeruda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. «Usun, et meil on selleks võimalused olemas,» sõnas ta.

EM-valiksarjas on Eestil kahe mängu järel kirjas võit ja kaotus. Kullamäe paistis resultatiivselt silma nii 81:72 võidumängus Põhja-Makedoonia üle (31 punkti – toim) kui ka 81:87 kaotusmängus Itaaliale (17 punkti – toim).

«Meie eesmärk oli neist mängudest teenida kaks võitu, kuid saime ühe. Järgmises koondisekanas proovime uuesti,» vaatas ta ette novembris peetavatele mängudele Venemaa ja Põhja-Makedooniaga.

«Meil on noor koondis, kes kogub iga mänguga aina rohkem kogemusi. Mida rohkem on kogemust, seda rohkem on enesekindlust väljakul,» rääkis Kullamäe, kes on oma rolliga koondises rahul.

«Eesti korvpallis on praegu põnevad ajad. Meil on palju noori talente. Peame lihtsalt rasket tööd edasi tegema ning loodetavasti toob see ühel päeval positiivse tulemuse,» lausus noormees.

Hispaania esiliiga meeskonda Madridi Real Canoesse kuuluv Kullamäe teeb head hooaega ka klubitasandil. Keskmiselt on ta sel hooajal esiliigas kogunud 12,3 punkti, 2,1 lauapalli ning 1,5 korvisöötu. «Treenerite kollektiiv on meil väga hea. Minu jaoks ongi kõige tähtsam klubis valitsev töökeskkond.»