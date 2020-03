Ametlik ⟩ Vormel-1 hooaja esimene etapp jäetakse ära, järgnevad kaks lükati edasi

Vormel 1 sarja juhtkond otsustas, et 20.-22. märtsile planeeritud Bahreini ja 3.-5. aprillini toimuma pidanud võistlused lükkuvad edasi. Juba varasemalt oli selge, et hooaja avaetapp Austraalias jääb ära. Varasemalt oli teada, et 17.-19. aprillini toimuma pidanud Hiina GP-le leitakse samuti uus aeg.

Praeguse seisuga pole teada, millal edasi lükatud etapid toimuda võiks. F1 juhid hoiavad pidevalt olukorral silma peal, tehes koostööd korraldajariikidega. Üsna kindlalt võib aga öelda, et enne maikuud hooaeg ei alga.

Enne tänast teadet:

Ametlik kinnitus saabus pärast keskööd, mil võistluse korraldajad, F1 esindajad ja FIA (Rahvusvaheline autoliit) jõudsid ühisele arvamusele, et targem oleks hooaja avaetapp ära jätta. Põhjus selleks on ilmselge, sest maailma laastab hetkel koroonaviirus ning tervis on alati tähtsam kui sport.

Suure ajendi selleks andis Mercedese meeskonnaliikme koroonaviirusesse haigestumine.

Rahvusvaheline Autoliit ja F1 sai enne otsustamist kõvasti kriitikat, et püüdsid võistlust kõigest hoolimata läbi viia. Näiteks teatas valitsev maailmameister Lewis Hamilton tänasel pressikonverentsil, et ta on väga-väga üllatunud, et etapp tahetakse läbi viia ajal, kus olukord maailmas on tunduvalt halvenenud ning igal pool jäetakse võistlusi ära.