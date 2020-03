Neuville uusi WRC-masinaid ei taha: need on s****, milleks neid vaja?

Rahvusvaheline autoliit (FIA) tahab, et tulevased WRC-autod, mida hakatakse Rally 1 klassiks, oleksid hübriidmootoritega ning esialgse plaani kohaselt annaksid masinad järele pea kõiges: käiguvahetuses, pidurdamises, vedrustuses ja aerodünaamikas. Nõnda loodab FIA sarja meelitada rohkem autotootjaid.

Neuville'i arvates on selle kõigega aga üle piiri mindud: «Küsisin oma bossilt [Andrea Adamolt] otse, et kas ta nõustus selle s****a. Aga tundub, et nõustuski," vahendab Autosport belglase sõnu. «Kulude vähendamine, autode viiekäiguliseks muutmine, keskmiste diferentsiaalide keelamine, vähem aerodünaamikat – ma ei näe ausalt öeldes sel mõtet.»