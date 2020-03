Ardo Kreek vahetab Prantsusmaal koduklubi

«Karikavõistluste finaalturniiri ärajäämisest on kõige rohkem kahju,» tunnistab Kreek. «Turniiri läbiviimiseks pakuti igasuguseid variante, aga kahele klubile ei sobinud ükski neist. Samas, eks praegu on kõige tähtsam muidugi, et inimesed terved oleksid.»